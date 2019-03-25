Опасность на каждом шагу. Пациенты жалуются на ремонт поликлиники в Екатеринбурге

Несмотря на ремонт, эта поликлиника продолжает принимать пациентов. Вот только чтобы попасть к нужному врачу, больному порой приходится проходить настоящий квест. К примеру, человеку нужно сдать анализы. Лаборатория находится на третьем этаже. Однако здесь дверь закрыта, а указатель отправляет на второй этаж через пристрой. Возвращаемся, ищем тот вход. Поднимаемся по другой лестнице — и снова тупик. Оказывается, наверх можно подняться только на лифте. Пожилым пациентам такие блуждания по больничным лабиринтам явно не на пользу.