Лучший подарок — книга, а самый популярный – открытка

Она была изобретена 179 лет назад как письмо, которое не запечатывалось в конверт

Интересно, что сейчас после недолгого забытья открытки вновь входят в моду. Теперь их всё чаще шлют без особого повода — в качестве весточек между жителями разных стран, которые увлекаются посткроссингом, обменом открытками. На местной посте в деть принимают и отправляют до тысячи экземпляров. Здесь даже проводят бесплатные экскурсии и учат эпистолярному жанру тех, кто не владеет культурой письма. Сами открытки стали, в основном, самодельными и столь оригинальными, что не каждая долетит до адресата.

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