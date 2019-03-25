Лучший подарок — книга, а самый популярный – открытка

Интересно, что сейчас после недолгого забытья открытки вновь входят в моду. Теперь их всё чаще шлют без особого повода — в качестве весточек между жителями разных стран, которые увлекаются посткроссингом, обменом открытками. На местной посте в деть принимают и отправляют до тысячи экземпляров. Здесь даже проводят бесплатные экскурсии и учат эпистолярному жанру тех, кто не владеет культурой письма. Сами открытки стали, в основном, самодельными и столь оригинальными, что не каждая долетит до адресата.