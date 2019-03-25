Год без башни: екатеринбуржцы вспоминают снесенную телевышку

Так, под аплодисменты, в марте 2018го разрушили тридцатилетнюю историю Екатеринбурга. За ювелирным сносом долгостроя — легендарного и многими любимого — следили тысячи зрителей. За считанные секунды 200-метровая вышка превратилась в тонны бетона. Часть осколков горожане растащили на сувениры, и спустя год они превратились в арт-объект.