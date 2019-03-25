Год без башни: екатеринбуржцы вспоминают снесенную телевышку

Неофициальный символ города «воскрес» на стене дома на Щербакова

Так, под аплодисменты, в марте 2018го разрушили тридцатилетнюю историю Екатеринбурга. За ювелирным сносом долгостроя — легендарного и многими любимого — следили тысячи зрителей. За считанные секунды 200-метровая вышка превратилась в тонны бетона. Часть осколков горожане растащили на сувениры, и спустя год они превратились в арт-объект.

Также в разделе Город

Екатеринбуржцам показали, что будет на месте телебашни
23.03.2018
Екатеринбуржцам показали, что будет на месте телебашни
Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс
22.01.2019
Заброшенную больницу в Зеленой роще хотят превратить в элитный жилой комплекс
Вместо Краснознаменной группы на Плотинке могут поставить памятник Петру Первому
15.02.2019
Вместо Краснознаменной группы на Плотинке могут поставить памятник Петру Первому
Архитекторы встали на защиту телебашни у цирка
08.02.2018
Архитекторы встали на защиту телебашни у цирка
понедельник 25 Марта 2019
Год без башни: екатеринбуржцы вспоминают снесенную телевышку