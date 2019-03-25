Дело пахнет дурно: в лесу под Екатеринбургом «всплыла» мертвая рыба

Свалку протухшей просрочки нашли по запаху

Скумбрия, щука, форель. Такому разнообразию позавидует любой рыбак. Однако садоводы от улова, который странным образом всплыл в их лесу, нос воротят. Люди уже не знают, куда деваться от запаха тухлятины. А ведь еще даже не жарко. Тонны рыбы здесь появились на днях. По словам очевидцев, груз сюда привезли на грузовике. Даже непрофессионалам понятно, что эта рыба не из местных рек, а из магазинов. Тушки лежат вперемешку с упаковками.

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Дело пахнет дурно: в лесу под Екатеринбургом «всплыла» мертвая рыба