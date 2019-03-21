Жертва красоты. Екатеринбурженка после наращивания ресниц едва не лишилась зрения

Сначала глаза получились загляденье, но вскоре налились кровью

По словам Александры, глаза у нее стало щипать уже после первой ресницы. Но даже покраснение роговицы мастера не смутило. Она заверила клиентку — нужно потерпеть. Это пострадавшая делает уже полмесяца. Воспаление почти прошло, а вот зрение до сих пор не восстановилось. Возможно, причина — в некачественном клее. Однако в салоне говорят об индивидуальной непереносимости и неправильном уходе. Мол, глаза у девушки покраснели от того, что она самостоятельно сняла ресницы.

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Жертва красоты. Екатеринбурженка после наращивания ресниц едва не лишилась зрения