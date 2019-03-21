Сказали — сделали. Свердловские прокуроры отправились на перевал Дятлова

Что выяснили, пока неясно — на связь прокуроры не выходят. Но в молчании никакой тайны нет. До горного перевала сигнал сотовой связи просто не доходит. Чтобы трагедия не повторилась и с поисковиками, там дежурят спасатели. Под их присмотром прокуроры собирают данные, которые, возможно, прольют свет на самое загадочное дело 20 века. Пока наиболее вероятными версиями гибели дятловцев считаются природные — сход лавины, снежная доска и ураган. Какая из них верная, на месте выясняют, в том числе, метеорологи и геодезисты. О результатах обещают сообщить позднее.