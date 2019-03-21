Чкаловский диспансер для больных туберкулёзом закрывают

Лечебницу для больных туберкулезом переносят со Вторчермета на Сибирский тракт. Случится это уже на следующей неделе, однако, пациенты категорически против. Путь неблизкий и опасный. В первую очередь, для здоровых горожан, которых они могут заразить по дороге. По официальной информации, причина закрытия – аварийное состояние здания. Но пациенты, говорят, не жаловались: в отделении есть необходимые оборудование, лаборатория и специалисты. Их перемены тоже коснутся. На новое место работы, по слухам, возьмут не всех.