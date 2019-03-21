Берегите головы. Пострадавших от сосулек в Екатеринбурге становится все больше

За неубранный снег глав управляющих компаний вызвала «на ковер» городская прокуратура. Среди основных претензий — несвоевременная и неаккуратная уборка. Словно в подтверждение этому, пока шло заседание, на Вторчермете жители сняли леденящие душу кадры. Мальчик гулял рядом домом, с которого скидывали снег — ленту рабочие растянуть не удосужились. А на Воеводина сорвавшаяся льдина повредила припаркованный у подъезда автомобиль. В общем, проблема с безопасностью горожан остра, как никогда.