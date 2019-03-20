Заброшенную гостиницу у цирка могут достроить к 300-летию Екатеринбурга

На эти цели из областного бюджета планируют выделить 30 миллионов рублей

Остальную сумму на завершение многолетнего проекта предоставит собственник. Строительство гостиницы «Дели», она же — отель «Харбин» — началось в 1995 году, но уже через два года было заморожено. Из-за инфляции предполагаемые расходы инвесторов выросли в разы. С тех пор кирпичный остов стоял без изменений. Около пяти лет назад площадку выкупила компания «Мегаполис», пожелавшая превратить здание в торгово-офисный центр. Однако из-за судебных тяжб с прежним владельцем работы так и не начались. Однако теперь объект попал в проект подготовки к юбилею Екатеринбурга. В тексте документа реконструкция «Дели» указывается как «редевелопмент площадки недостроенной гостиницы».

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