Выставка одного автошедевра в городе открылась неспроста. Летом в Екатеринбурге пройдет международное ретро-ралли, и организаторы хотят заранее познакомить горожан с историей машиностроения. Экспонаты будут меняться. Чтобы они не заржавели, их помещают в специальный бокс.
Праотец современного автопрома. В Екатеринбурге выставили первый в мире Benz
Это полная реплика немецкой машины конца 19 века
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Праотец современного автопрома. В Екатеринбурге выставили первый в мире Benz