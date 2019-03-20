Праотец современного автопрома. В Екатеринбурге выставили первый в мире Benz

Выставка одного автошедевра в городе открылась неспроста. Летом в Екатеринбурге пройдет международное ретро-ралли, и организаторы хотят заранее познакомить горожан с историей машиностроения. Экспонаты будут меняться. Чтобы они не заржавели, их помещают в специальный бокс.