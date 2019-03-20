Инициатива наказуема. Бизнесмена, бесплатно раздававшего просрочку, оштрафуют

Полку с продуктами, у которых истек срок годности, бизнесмен создал десять дней назад. И за это время у маркета появились постоянные клиенты — ведь товары можно забирать бесплатно. Как рассказал предприниматель Иван Зайченко, ему просто жалко, что столько добра пропадает. Однако санитарные врачи благотворительную акцию не оценили — ее условия противоречат законодательству. Инспекторы составили протокол: за нарушение бизнесмену грозит штраф от 100 тысяч рублей. После этого Зайченко решил убрать полку. По его мнению, в России нужно пересмотреть существующие правила. Ведь окончание срока годности не означает, что продукты испорчены