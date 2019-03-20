Где тонко, там и трещит. Спасатели умоляют свердловчан не выходить на лед

Руку помощи бедолаге протянул проходивший мимо бухгалтер. Мокрого и замерзшего парня он отвел в кафе и вызвал скорую. Благо, переохладиться пострадавший не успел. Несмотря на опасность, по стопам утопающего идут и другие. Самое печальное, что из-за неосторожности одних могут пострадать и те, кто ринется их спасать. Поэтому в МЧС советуют вызывать специалистов, а не рисковать понапрасну.