Где тонко, там и трещит. Спасатели умоляют свердловчан не выходить на лед

На городском пруду в воду провалился приезжий из Тюмени

Руку помощи бедолаге протянул проходивший мимо бухгалтер. Мокрого и замерзшего парня он отвел в кафе и вызвал скорую. Благо, переохладиться пострадавший не успел. Несмотря на опасность, по стопам утопающего идут и другие. Самое печальное, что из-за неосторожности одних могут пострадать и те, кто ринется их спасать. Поэтому в МЧС советуют вызывать специалистов, а не рисковать понапрасну.

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Где тонко, там и трещит. Спасатели умоляют свердловчан не выходить на лед