Береги желудок смолоду. В школах Екатеринбурга всерьез занялись качеством питания детей

В пример остальным учреждениям ставят школу № 22. Специалистами в области ПП там становятся уже в 10 лет. И эти знания школьником только на пользу, уверяют педагоги. На проблемы с пищеварением никто не жалуется. Ведь ребята научились понимать ценность здоровой пищи и обедать в школьной столовой. Неаппетитная для многих подростков еда стала желанной и вкусной.