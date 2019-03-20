Береги желудок смолоду. В школах Екатеринбурга всерьез занялись качеством питания детей

В целом, школьная еда оставляет желать лучшего

В пример остальным учреждениям ставят школу № 22. Специалистами в области ПП там становятся уже в 10 лет. И эти знания школьником только на пользу, уверяют педагоги. На проблемы с пищеварением никто не жалуется. Ведь ребята научились понимать ценность здоровой пищи и обедать в школьной столовой. Неаппетитная для многих подростков еда стала желанной и вкусной.

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