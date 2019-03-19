Все равно выбрасывать. Магазин в Екатеринбурге бесплатно раздает просрочку

Идея раздавать просрочку пришла в голову владельцам маркета еще на прошлом месте работы. Там они часто выбрасывали в помойку еду, где она тут же становилась начинкой для самсы в чебуречной напротив. Тогда смысл спускать товары в мусорное ведро? Законы предприниматели не читали. Но это, как известно, не освобождает от ответственности. За высокоморальную выходку бизнесменам грозит штраф от 100 тысяч до миллиона рублей и даже закрытие магазина.