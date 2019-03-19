Всё дело в яйцах. Уральские учёные хотят делать из болтуньи вакцину от гриппа и сифилиса

Жидкость, которую планируют получать уральцы, используется для жизненно необходимых препаратов от туберкулеза, сифилиса, гепатита и других. В России основа этих вакцин никогда не производилась. В первую очередь, из-за отсутствия чудо-яиц. Однако аграрии придумали, как среди обычных найти те самые кладези здоровья. На то, чтобы сделать это, понадобились 2 года и 20 тысяч образцов. Золотые яйца способны нести курицы конкретной породы — российского «Родонита».