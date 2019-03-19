Опасная оттепель. В центре Екатеринбурга сосулька чуть не убила беременную женщину

Но коммунальщики сами страдают: накануне снег с кровли ушиб дворника. Тем временем, квартальные инспекторы жалуются мэру на связанные руки. В правилах благоустройства хоть и много запретов, но наказать рублем или выговором нерадивых коммунальщиков сложно.
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