Опасная оттепель. В центре Екатеринбурга сосулька чуть не убила беременную женщину

Но коммунальщики сами страдают: накануне снег с кровли ушиб дворника. Тем временем, квартальные инспекторы жалуются мэру на связанные руки. В правилах благоустройства хоть и много запретов, но наказать рублем или выговором нерадивых коммунальщиков сложно.