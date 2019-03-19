Опасная оттепель. В центре Екатеринбурга сосулька чуть не убила беременную женщину

Жители дома незадолго до падения просили управленцев почистить крышу

Но коммунальщики сами страдают: накануне снег с кровли ушиб дворника. Тем временем, квартальные инспекторы жалуются мэру на связанные руки. В правилах благоустройства хоть и много запретов, но наказать рублем или выговором нерадивых коммунальщиков сложно.

Также в разделе Городской дозор

В шаге от травмы: екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары
18.03.2019
В шаге от травмы: екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары
Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании
15.03.2019
Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании
Две улицы в одной: ошибка на табличках путает жителей Уралмаша
13.03.2019
Две улицы в одной: ошибка на табличках путает жителей Уралмаша
Капель в квартире: жительницу дома на Сурикова топит которую весну
14.03.2019
Капель в квартире: жительницу дома на Сурикова топит которую весну
Вчера
Опасная оттепель. В центре Екатеринбурга сосулька чуть не убила беременную женщину