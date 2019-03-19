Смерть во время родов. Свердловчане винят врачей в гибели молодой мамы

Женщина скончалась в родовой палате

Болевой шок – так назвали медики причину смерти. Однако мама Алисы с версией врачей не согласна. Утверждает, при родах дочке повредили внутренние органы, и женщина впала в кому. Отдельного роддома в Нижних Серьгах нет, поэтому срочные роды принимают в отделении городской больницы. И оно, утверждает Светлана, загубило всю ее жизнь. 22 года назад здесь же мама потеряла первенца. Старшего брата Алисы.

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Смерть во время родов. Свердловчане винят врачей в гибели молодой мамы