Смерть во время родов. Свердловчане винят врачей в гибели молодой мамы

Болевой шок – так назвали медики причину смерти. Однако мама Алисы с версией врачей не согласна. Утверждает, при родах дочке повредили внутренние органы, и женщина впала в кому. Отдельного роддома в Нижних Серьгах нет, поэтому срочные роды принимают в отделении городской больницы. И оно, утверждает Светлана, загубило всю ее жизнь. 22 года назад здесь же мама потеряла первенца. Старшего брата Алисы.