Вяленая рыба. На реке Пышма мертвых окуней и чебаков гребут лопатой

Рыбаки подозревают, что мор случился из-за нехватки кислорода

Сладкий сон рыбака оказался кошмаром. Рыба на реке Пышма сама идет в руки, вот только все щуки, карпы и лещи здесь мертвые. По мнению бывалых рыболовов, обитателям водоема перекрыли кислород. Глотком свежего воздуха для них был ручей, который бежал с месторождения золота. Но сейчас добыча приостановлена. Однако промышленники утверждают, что массовый мор рыбы — не их рук дело. Процесс добычи не влияет на местные водоемы.

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Вяленая рыба. На реке Пышма мертвых окуней и чебаков гребут лопатой