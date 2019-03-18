Вяленая рыба. На реке Пышма мертвых окуней и чебаков гребут лопатой

Сладкий сон рыбака оказался кошмаром. Рыба на реке Пышма сама идет в руки, вот только все щуки, карпы и лещи здесь мертвые. По мнению бывалых рыболовов, обитателям водоема перекрыли кислород. Глотком свежего воздуха для них был ручей, который бежал с месторождения золота. Но сейчас добыча приостановлена. Однако промышленники утверждают, что массовый мор рыбы — не их рук дело. Процесс добычи не влияет на местные водоемы.