В шаге от травмы: екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары

Уборка города не всегда идет на пользу пешеходам

Прогулка по улице Малышева, например, грозит мокрыми и грязными ботинками. Дворники здесь вместо того, чтобы отдолбить наледь, посыпали ее противоголедной смесью. Но грязь это еще полбеды. К вечеру то, что растаяло, замерзнет, и ходить станет опасно. Городские травмпункты уже переполнены. Большинство пациентов — с переломами рук и ног.

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