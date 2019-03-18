В шаге от травмы: екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары

Прогулка по улице Малышева, например, грозит мокрыми и грязными ботинками. Дворники здесь вместо того, чтобы отдолбить наледь, посыпали ее противоголедной смесью. Но грязь это еще полбеды. К вечеру то, что растаяло, замерзнет, и ходить станет опасно. Городские травмпункты уже переполнены. Большинство пациентов — с переломами рук и ног.