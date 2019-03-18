Самостоятельный не по годам. Трехлетний мальчик сбежал из детского садика на Эльмаше

Мальчик объяснил правоохранителю, что его зовут Миша и где находится его садик. Оказалось, что пропажу там даже не заметили. По словам воспитателя, ребенка она оставила без присмотра лишь на несколько минут — пока укладывала других на тихий час. Миша, не дождавшись бабушку, сам оделся, каким-то чудом миновал охрану на первом этаже и перелез через забор вокруг садика. Родители ребенка произошедшему даже не удивились. Говорят, Миша часто убегает от взрослых. Но следователи считают, что это не оправдание для воспитателей.