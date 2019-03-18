«Огород 21 века»: в Екатеринбурге обсуждают развитие Центрального парка

В обновленном ЦПКиО станет больше зелени и меньше асфальта

Прежде чем смотреть в будущее, активисты предлагают заглянуть в прошлое. Голландские архитекторы нашли в архивах изначальные проекты парка Маяковского: в нем, в частности, предусмотрено партерное деление, как во французских садах. Если добавить к этому лесную зону, луга и реки, то пространство можно сделать удобным для любого возраста.

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