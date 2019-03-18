Безруков и Пореченков помолились в Екатеринбурге

Бок о бок и плечом к плечу здесь 10 тысяч верующих, которые пришли вместе помолиться в первое воскресенье Великого поста. Праздник торжества Православия екатеринбуржцы впервые отмечают столь массово и под открытым небом. Оно, с утра затянутое облаками, как по заказу, прояснилось перед молебном. Горожане увидели в этом хороший знак.