Безруков и Пореченков помолились в Екатеринбурге

На месте будущего храма Святой Екатерины прошел праздничный молебен

Бок о бок и плечом к плечу здесь 10 тысяч верующих, которые пришли вместе помолиться в первое воскресенье Великого поста. Праздник торжества Православия екатеринбуржцы впервые отмечают столь массово и под открытым небом. Оно, с утра затянутое облаками, как по заказу, прояснилось перед молебном. Горожане увидели в этом хороший знак.

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