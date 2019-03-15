Зима в курсе, что уже весна? Екатеринбург завалило снегом

Последний удар зимы застал горожан врасплох. За сутки в городе выпала полумесячная норма осадков. На дорогах в часы пик — 10-бальные пробки. В основном, люди стоят из-за аварий. Чтобы не рисковать здоровьем свердловчан, ГИБДД даже пришлось приостановить движение нескольких автобусов. Например, в Березовский. Поэтому многие горожане оказались в поистине безвыходной ситуации.