Заложников уральской непогоды спасают в Екатеринбурге

Семья из Индии, которую сняли с самолета из-за болезни ребенка, осталась без теплой одежды

Трое пассажиров рейса Дубай-Сиэтл оказались в городе по несчастливой случайности. В полете двухлетнему малышу стало плохо. Ему и родителям пришлось спуститься на уральскую землю. Два дня они лежали в больнице № 40 и должны были выписаться и ехать в аэропорт. На билеты денег хватило, а вот на такси и покупку теплых вещей нет. Медики обратились к горожанам за помощью. И буквально за два часа одежда и шоферы были найдены. Глава семьи передал отзывчивым уральцам, что «был счастлив оказаться здесь».

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пятница 15 Марта 2019
Заложников уральской непогоды спасают в Екатеринбурге