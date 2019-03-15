Заложников уральской непогоды спасают в Екатеринбурге

Трое пассажиров рейса Дубай-Сиэтл оказались в городе по несчастливой случайности. В полете двухлетнему малышу стало плохо. Ему и родителям пришлось спуститься на уральскую землю. Два дня они лежали в больнице № 40 и должны были выписаться и ехать в аэропорт. На билеты денег хватило, а вот на такси и покупку теплых вещей нет. Медики обратились к горожанам за помощью. И буквально за два часа одежда и шоферы были найдены. Глава семьи передал отзывчивым уральцам, что «был счастлив оказаться здесь».