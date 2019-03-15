Ненужная помощь: самый известный в Екатеринбурге бомж отказывается от предложенной работы

По словам Николая, ему и на улице хорошо

В телесъемке Николай ищет не только смысл, но и выгоду. Незрячий бездомный уже научен журналистским опытом и чувствует себя звездой экрана. О несчастном скитальце, который приехал в Екатеринбург в поисках работы, рассказали федеральные СМИ. В сюжетах говорилось, что вакантных мест на Урале для инвалида нет. Вот он и вынужден бродяжничать. После того, как об инвалиде прознали сердобольные горожане, ему стали чаще подавать милостыню. Мы тоже хотели помочь Николая. Однако с нами он заговорил, как капризный гастролер. Без гонорара общаться отказался.

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пятница 15 Марта 2019
Ненужная помощь: самый известный в Екатеринбурге бомж отказывается от предложенной работы