По словам бизнесмена, его фирму атакуют не впервые. Уже были проколотые колеса, сожжённые машины и лифты. Но до сих пор ни одного злоумышленника не задержали. Теперь избитый директор готовит ответный удар. Он планирует нанять частного детектива и найти нападавших. Тем более что они оставили улику.
Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании
Пострадавший подозревает, что это дело рук конкурентов
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пятница 15 Марта 2019
Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании