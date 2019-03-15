Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании

Пострадавший подозревает, что это дело рук конкурентов

По словам бизнесмена, его фирму атакуют не впервые. Уже были проколотые колеса, сожжённые машины и лифты. Но до сих пор ни одного злоумышленника не задержали. Теперь избитый директор готовит ответный удар. Он планирует нанять частного детектива и найти нападавших. Тем более что они оставили улику.

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Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании