Вторая жизнь мусора: горожан приучают к раздельному сбору отходов

Дерево, пластик или металл — измельчителю «по зубам» любые промышленные отходы. Он съест хоть тысячи тонн мусора и не подавится. За считаные минуты поддоны и бочки превращаются в щепки и стружку. Пневматический шредер, созданный уральскими инженерами — это мусорная реформа в действии. С его помощью можно легко избавиться от куч бытовых отходов, которые годами лежат мертвым грузом. Их можно использовать вновь. Это и есть культура обращения с мусором — когда его не складируют на свалках, а вторично пускают в производство.