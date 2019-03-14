Вторая жизнь мусора: горожан приучают к раздельному сбору отходов

Самые дельные идеи – у студентов и школьников

Дерево, пластик или металл — измельчителю «по зубам» любые промышленные отходы. Он съест хоть тысячи тонн мусора и не подавится. За считаные минуты поддоны и бочки превращаются в щепки и стружку. Пневматический шредер, созданный уральскими инженерами — это мусорная реформа в действии. С его помощью можно легко избавиться от куч бытовых отходов, которые годами лежат мертвым грузом. Их можно использовать вновь. Это и есть культура обращения с мусором — когда его не складируют на свалках, а вторично пускают в производство.

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