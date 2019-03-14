Слова пострадавшей подтверждают съёмки камер наблюдения. На них видно, как машина заезжает на парковку и вплотную проходит рядом с женщиной и коляской. Первая реакция мамы — удар по стеклу. После этого из малолитражки выскочила хозяйка и с ходу накинулась на прохожую с кулаками. Позже, когда Дарья попыталась сфотографировать номер автомобиля, водитель прокатила ее на капоте.
Водитель vs пешеход: в Екатеринбурге молодую маму избила автомобилистка
Рулевой не понравилось, что ее малолитражку назвали «ведром»
Также в разделе ЧП
четверг 14 Марта 2019
Водитель vs пешеход: в Екатеринбурге молодую маму избила автомобилистка