Водитель vs пешеход: в Екатеринбурге молодую маму избила автомобилистка

Слова пострадавшей подтверждают съёмки камер наблюдения. На них видно, как машина заезжает на парковку и вплотную проходит рядом с женщиной и коляской. Первая реакция мамы — удар по стеклу. После этого из малолитражки выскочила хозяйка и с ходу накинулась на прохожую с кулаками. Позже, когда Дарья попыталась сфотографировать номер автомобиля, водитель прокатила ее на капоте.