Водитель vs пешеход: в Екатеринбурге молодую маму избила автомобилистка

Рулевой не понравилось, что ее малолитражку назвали «ведром»

Слова пострадавшей подтверждают съёмки камер наблюдения. На них видно, как машина заезжает на парковку и вплотную проходит рядом с женщиной и коляской. Первая реакция мамы — удар по стеклу. После этого из малолитражки выскочила хозяйка и с ходу накинулась на прохожую с кулаками. Позже, когда Дарья попыталась сфотографировать номер автомобиля, водитель прокатила ее на капоте.

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Водитель vs пешеход: в Екатеринбурге молодую маму избила автомобилистка