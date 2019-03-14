Орки против русичей. На Плотинке сегодня прошло сражение в стиле «Властелина колец»

Повторить шедевр Эйзенштейна уральские деятели решили в год 777летия со дня Ледового побоища. В современной обработке битвы страсти тоже нешуточные. Специально для актеров изготовили две сотни мечей и доспехов. Больше месяца со студентами занимались профессиональные каскадеры — учили фехтовать и безопасно падать. Тем не менее, без травм не обошлось — на тренировках актерам выбивало пальцы пластиковыми мечами. Трудностей добавили и орочьи шлемы — участники в буквальном смысле надавали себе по рогам. Бок о бок с сильным полом сражаются и девушки. Говорят, самым сложным было не махать топором, а найти в себе такую же силу духа.
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