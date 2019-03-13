По словам жильцов, мародерство началось в 2014 году, когда часть их придомовой территории стала муниципальной. За оградой никто не следит, и люди боятся, что она окончательно исчезнет, а на площадке вырубят деревья и устроят парковку. Старожилы против, говорят, это исказит облик их дома в стиле конструктивизма. Здание на Шейнкмана построили в середине 1930-х годов для работников Востокстали. В разные годы здесь жили известные ученые, артисты и педагоги, а также жители блокадного Ленинграда. Проблемами дома уже заинтересовались общественники. Они надеются, что совместными усилиями вернут скверу привычный вид.
Возле элитной сталинки на Шейнкмана спилили чугунные пролеты ограждения
Такое здесь происходит не впервые, жалуют местные
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Возле элитной сталинки на Шейнкмана спилили чугунные пролеты ограждения