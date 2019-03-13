Возле элитной сталинки на Шейнкмана спилили чугунные пролеты ограждения

По словам жильцов, мародерство началось в 2014 году, когда часть их придомовой территории стала муниципальной. За оградой никто не следит, и люди боятся, что она окончательно исчезнет, а на площадке вырубят деревья и устроят парковку. Старожилы против, говорят, это исказит облик их дома в стиле конструктивизма. Здание на Шейнкмана построили в середине 1930-х годов для работников Востокстали. В разные годы здесь жили известные ученые, артисты и педагоги, а также жители блокадного Ленинграда. Проблемами дома уже заинтересовались общественники. Они надеются, что совместными усилиями вернут скверу привычный вид.