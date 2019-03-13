Осторожно, полынья! Спасатели отговаривают прохожих от короткой дороги через пруд

Весенний лед особенно коварен, объясняют в МЧС. Если осенью или зимой он может предупредить пешехода об опасности треском, то сейчас из-за дождей и оттепели корка становится рыхлой. А значит, человек провалится в полынью бесшумно. Чтобы избежать опасности, нужно обходить места с быстрым течением и у сброса теплой воды, держаться подальше от протоптанных троп и тех, кто идет впереди. Если при вас кто-то провалился, сначала нужно вызвать спасателей, а потом попробовать протянуть пострадавшему палку или куртку помощи. Те же, кто сам уйдет под лед, должны рассчитывать лишь на себя.