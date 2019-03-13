И треснул асфальт напополам: в центре города случилась подземная коммунальная авария

Коммунальщики выяснили, что внизу образовалась скрытая утечка на водоводе. Чтобы остановить ее, рабочим пришлось отключить холодную воду. Без нее осталось 4 офисных здания. Чтобы избавить горожан от неудобств, рабочие стараются как можно быстрее докопаться до проблемы. А она глубоко залегла — на 3 метра ниже уровня асфальта.