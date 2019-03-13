И треснул асфальт напополам: в центре города случилась подземная коммунальная авария

Рабочим пришлось частично перекрыть движение на улице Малышева

Коммунальщики выяснили, что внизу образовалась скрытая утечка на водоводе. Чтобы остановить ее, рабочим пришлось отключить холодную воду. Без нее осталось 4 офисных здания. Чтобы избавить горожан от неудобств, рабочие стараются как можно быстрее докопаться до проблемы. А она глубоко залегла — на 3 метра ниже уровня асфальта.

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