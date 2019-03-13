Эрмитаж по-уральски: хранилище шедевров строят в Екатеринбурге

Будущие фонды вместят 15 000 экспонатов

Подобные хранилища есть лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Как построить место для консервации шедевров, уральцев учили специалисты из самого Эрмитажа. Несмотря на размеры, пустовать трехэтажное здание не будет. На верхних уровнях разместят искусствоведческую библиотеку и реставрационные мастерские, а само хранилище произведений искусства расположится на первом этаже.

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Эрмитаж по-уральски: хранилище шедевров строят в Екатеринбурге