Эрмитаж по-уральски: хранилище шедевров строят в Екатеринбурге

Подобные хранилища есть лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Как построить место для консервации шедевров, уральцев учили специалисты из самого Эрмитажа. Несмотря на размеры, пустовать трехэтажное здание не будет. На верхних уровнях разместят искусствоведческую библиотеку и реставрационные мастерские, а само хранилище произведений искусства расположится на первом этаже.