Две улицы в одной: ошибка на табличках путает жителей Уралмаша

Лишняя буква «О» сбивает с толку местных жителей и приезжих из других районов. Пройдясь по Кировградской, свернув на Кировоградскую, мы насчитали четыре дома с неправильными табличками и обратились в районную администрацию с предложением провести работу над ошибками. Но, оказалось, что теперь вывески в ведении управляющих компаний. Коммунальщики обещали помочь, правда, чужими руками.