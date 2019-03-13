Лишняя буква «О» сбивает с толку местных жителей и приезжих из других районов. Пройдясь по Кировградской, свернув на Кировоградскую, мы насчитали четыре дома с неправильными табличками и обратились в районную администрацию с предложением провести работу над ошибками. Но, оказалось, что теперь вывески в ведении управляющих компаний. Коммунальщики обещали помочь, правда, чужими руками.
Две улицы в одной: ошибка на табличках путает жителей Уралмаша
Часть Кировградской стала Кировоградской
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