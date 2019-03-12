Жизнь замечательных людей: последний охранник Сталина отмечает юбилей

Жоржа Владимировича без преувеличения можно назвать живой легендой. В годы Великой Отечественной он охранял Кремлевский дворец, а после — самого Иосифа Сталина. Правда, было это всего один раз – во время поездки вождя в Сочи, на дачу. После армейской службы ветеран стал служить науке: опубликовал больше ста научных работ и изобрел оборудование для литейного производства и авиастроения. На пенсии тоже не сидел, сложа руки: издал книгу «Старая фотография» о жизни его и города. В делах и заботах о возрасте нетрудно забыть, смеется юбиляр. И советует всем идти в ногу со временем.