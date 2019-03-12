Свердловская область попала в тройку лидеров по смертности от ВИЧ

Это на 10 процентов больше, чем раньше. При этом почти все умершие больше двух лет не посещали клинику и не получали в полном объеме антиретровирусную терапию, отметили в областном центре СПИД. Врачи также связывают рост смертности с увеличением пациентов, которые заразились вирусом 10 и больше лет назад. И все же, подчёркивают медики, умирают только те, кто отказывается от лечения. Хотя терапия от ВИЧ бесплатна, и сегодня ее получают более 30 тысяч уральцев. Это чуть больше половины от всех, кто состоит на учете. К концу года областной Минздрав планирует охватить терапией до 75%. Екатеринбург и вовсе стремится к амбициозной формуле — 90/90/90. Три месяца назад город первым в России подписал Парижскую декларацию по борьбе со СПИДом, пообещав в ближайшем времени покончить с ВИЧ-эпидемией. Однако учитывая реалии, не все специалисты верят в достижимость этого результата.