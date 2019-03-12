Спасибо, кэп: глава ФАС назвал тарифы на ЖКХ завышенными

По словам федерального чиновника, россияне платят за коммуналку на 100% больше

Вопросы к начислению коммунальных счетов найдутся у большинства свердловчан. По словам юристов, нужно не бояться их задавать. Как правило, при утверждении тарифа учитываются все затраты ресурсоснабжающей организации. Эту сумму коммунальщики могли увеличить вдвое, и РЭК ее утвердила. Вот только рядовому потребителю оспорить уменьшение тарифов будет непросто. Даже суд в этом деле не помощник без весомых улик.

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Спасибо, кэп: глава ФАС назвал тарифы на ЖКХ завышенными