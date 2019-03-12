Проезд в метро может подорожать до 32 рублей

Если все пройдет быстро, то поездка в метро подорожает уже к началу апреля. Максимальная стоимость одной поездки составит 32 рубля. Не исключено, что по тарифам Екарты проезд будет стоить чуть дешевле. 4 рубля надбавки — это инвестиционная составляющая, о которой два месяца назад говорил мэр Александр Высокинский. Метрополитену пришло время полностью обновлять подвижной состав, так как срок эксплуатации большинства вагонов уже на исходе. Часть составов капитально ремонтируют, частично закупают новые машины. Так, к 2020 году в парке метрополитена должно появиться 54 новых вагона. Именно для этого и потребовалась надбавка в тарифе.