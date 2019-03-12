Осадки или коммунальные отходы? О природе снега спорят в Екатеринбурге

Хотели как лучше — получили пятно на репутации. Больше дюжины подрядчиков города обвинили в лени и богатом воображении. Мол, снег на улицах Екатеринбурга они назвали коммунальными отходами и предложили убирать его региональному оператору. Однако частники уверяют, об этом в их обращении ни строчки. Речь идет не о снеге, а о мусоре, из-за вывоза которого они могут пойти по миру.