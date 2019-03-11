Карполь в бронзе. Легендарному наставнику "Уралочки" готовят сюрприз к 50-летию карьеры

Отлить скульптуру, посвященную тренеру, решили в благодарность. За 50 лет Николай Карполь вырастил не одно поколение чемпионок-волейболисток. Как и игра спортсменок, изваяние должно быть безупречно, объясняют мастера. Создатели попытались передать момент подачи мяча, рассчитав его с точностью до миллиметра.