Карполь в бронзе. Легендарному наставнику "Уралочки" готовят сюрприз к 50-летию карьеры

Российские скульпторы создают композицию, в которой увековечат достижения волейболисток

Отлить скульптуру, посвященную тренеру, решили в благодарность. За 50 лет Николай Карполь вырастил не одно поколение чемпионок-волейболисток. Как и игра спортсменок, изваяние должно быть безупречно, объясняют мастера. Создатели попытались передать момент подачи мяча, рассчитав его с точностью до миллиметра.

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понедельник 11 Марта 2019
Карполь в бронзе. Легендарному наставнику "Уралочки" готовят сюрприз к 50-летию карьеры