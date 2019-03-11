Что-то новенькое: слежавшийся снег назвали твердыми коммунальными отходами

Проблемами из-за нечищеных дорог и тротуаров мэр Александр Высокинский грозил всю прошлую неделю. Обещал уволить районных чиновников и коммунальщиков за некачественную уборку. Но те нашли сами крайних — говорят, в беспорядке виноваты подрядчики. Больше десятка исполнителей отказались отдалбливать слежавшийся снег, назвав его… твердыми коммунальными отходами. Такое заявление власти восприняли в штыки.