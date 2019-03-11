Что-то новенькое: слежавшийся снег назвали твердыми коммунальными отходами

Такую отговорку придумали подрядчики, чтобы не убирать осадки

Проблемами из-за нечищеных дорог и тротуаров мэр Александр Высокинский грозил всю прошлую неделю. Обещал уволить районных чиновников и коммунальщиков за некачественную уборку. Но те нашли сами крайних — говорят, в беспорядке виноваты подрядчики. Больше десятка исполнителей отказались отдалбливать слежавшийся снег, назвав его… твердыми коммунальными отходами. Такое заявление власти восприняли в штыки.

Также в разделе Город

Екатеринбургских чиновников могут уволить… за лень
05.03.2019
Екатеринбургских чиновников могут уволить… за лень
Угнали под покровом ночи: из парка Победы на Уралмаше исчез танк
17.08.2018
Угнали под покровом ночи: из парка Победы на Уралмаше исчез танк
Осадки или коммунальные отходы? О природе снега спорят в Екатеринбурге
12.03.2019
Осадки или коммунальные отходы? О природе снега спорят в Екатеринбурге
Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах
06.03.2019
Хостелы выселяют: Госдума запретила мини-гостиницам размещаться в жилых домах
понедельник 11 Марта 2019
Что-то новенькое: слежавшийся снег назвали твердыми коммунальными отходами