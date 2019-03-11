«Автомобилист» рвется к победе в КХЛ, а болельщики – к кассам за билетами

Фанаты часами простаивают в очередях, чтобы попасть на игру с «Салаватом Юлаевым»

Накалу страстей, которые кипят у касс ледового дворца, позавидует любой чемпионат. Тут и радость победы — после покупки заветного билета, и горечь поражения — от того, что в желаемый сектор проходок не осталось. За место на трибуне фанатская дружина готова отдать любые деньги. Ведь так далеко в КХЛ екатеринбургские хоккеисты еще не заходили.

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