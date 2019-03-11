300-летие Екатеринбурга тоже отметят с размахом

В смету войдут не только деньги на непосредственно день города в 2023 году, но и полезные подарки жителям. На подготовку к грандиозному празднику собираются потратить свыше 660 миллионов рублей. Больше половины выделит регион, треть — город, а около 100 миллионов направят спонсоры. Пока это только примерные расчеты — ведь план подготовки к 300-летию окончательно не утвержден. Известно лишь, что в смету уже включили затраты на рекламную кампанию, в том числе на «документальные проекты» писателя Алексея Иванова — книги и фильмы по истории города и региона. Непосредственно на День города-2023 хотят потратить 197 млн. Чиновники ожидают визита Владимира Путина, который может посетить благотворительный вечер Екатерининской ассамблеи, и патриарха Кирилла.