ВИЧ-положительным нужна Вера. Брежнева

На встречу с Верой приехали ВИЧ-активисты со всего Урала. Общественники из Челябинска попросили ее обратиться к местным властям: привлечь внимание к проблеме, на которую зачастую у чиновников не хватает ни времени, ни сил, ни денег. Отсюда и пугающая статистика. Как рассказать о диагнозе ВИЧ-положительному ребенку? Где найти средства на общественные проекты? Должна ли звезда говорить о помощи уязвимым группам, вроде представителей ЛГБТ-сообщества или наркоманов? На подобные вопросы Вера отвечает каждый день. И именно это важно — ведь все люди могут стать послами доброй воли для своих близких.