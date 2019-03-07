Утри нос подругам и бывшему: горожанки арендуют мужчин и букеты на 8 марта

Остаться в такой день без поздравлений для многих девушек — настоящая катастрофа. Поэтому благодаря им в городе процветает аренда шикарных букетов и кавалеров. Всего за 650 рублей можно утереть нос бывшему или вызвать зависть подруг — выложить в соцсети фото с мужчиной за рулем премиального авто и смартфоном последней модели. И дело не только в одиночестве. Многие мужчины все чаще обходятся теплыми словами. Продавцы цветов, которые несут праздничную вахту, отмечают, спрос на весенние тюльпаны падает.