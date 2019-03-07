Убийство инвалида в Березовском дошло до суда

На скамье подсудимых – четверо подростков

Страшное убийство, прогремевшее на всю страну, случилось в августе прошлого года. Как установило следствие, подростки заманили 20-летнего Дмитрия Рудакова в гаражи, где жестоко избили. Их подруга – 13 летняя девочка – снимала происходящее на телефон и позже выложила запись в интернет. Сейчас Полина находится в спецучреждении, а ее приятелей, наконец, начали судить.

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