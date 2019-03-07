Подарок для пенсионеров. 100 тысяч свердловчан получат социальные доплаты

Вопрос о доплате для неработающих пенсионеров, чье пособие по старости ниже прожиточного минимума, был единственным в повестке внеочередного заседания Свердловского Заксобрания. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О государственной социальной помощи». Предложенные Путиным поправки коснутся каждого десятого пенсионера в регионе. Они будут получать дополнительно порядка 500 рублей в месяц. Перерасчет произведут автоматически, старикам не нужно будет никуда обращаться.