Дождь из кирпичей прошел на ВИЗе

Только по счастливой случайности по голове никому не прилетело. Пострадали лишь автомобили, припаркованные во дворе. Владелица одной из машин заехала на несколько минут — поздравить друзей с праздником. А в итоге сама получила неприятный подарок. Ущерб от падения исчисляется сотнями тысяч рублей. Второй автомобиль, по предварительной оценке, не подлежит восстановлению. Машина буквально завалена кирпичами, рухнувшими с высоты 15 этажа. Известно, что этот дом сдали в эксплуатацию в 2013 году. Причем до этого он несколько лет числился в списке долгостроев. По словам жителей, фасад у них осыпался и раньше, но таких последствий не было. На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники МЧС и представители управляющей компании. Причину обрушения назовут после экспертизы.