В Свердловской области выбрали самое непьющее село

Нынче за победу боролись шесть населенных пунктов, которые дали зарок себе и жюри не употреблять алкоголь. Успехи сельчан оценивали чиновники, церковь и врачи, устроившие внезапный медосмотр. Самым трезвым были признан поселок Уфимский. В конкурсе он участвовал впервые, но с зеленым змием борется давно. Так, на праздники и встречи в местный клуб пускают только со свежей головой и чистой кровью. Пить в селе немодно, по крайней мере, так указано на агитационных плакатах. Теперь жители собираются купить спортивный инвентарь, чтобы добавить к здоровому духу и здоровое тело. На это потратят премию за победу в конкурсе. Организаторы надеются, что примеру Уфимского последуют и другие населенные пункты. Пока же в общероссийском рейтинге трезвости Свердловская область занимает 38 место.