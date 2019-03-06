Пыточная общего режима? Узницы колонии в Краснотурьинске жалуются на издевательства

О жизни в аду за колючей проволокой заключенные решалась поведать только через два года после освобождения. Бывшие узницы 16й колонии рассказывают, через что им пришлось пройти. По их словам, работать приходилось по несколько часов и в любую погоду: женщины таскали мешки с навозом и железные трубы. Возвращаться в камеры до обеда запрещалось. Наказание для недовольных — штрафной изолятор, где женщины сутками стоять на одном месте. Воду им давали лишь для питья — один стакан в день. Однако в службе исполнения наказаний говорят, что бывшие подопечные пытаются очернить работников зоны. Но их слова легко проверить. Для общественников колония всегда открыта, а осужденные имеют право пожаловаться в надзорные органы.